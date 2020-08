Negli ultimi mesi la pandemia di Coronavirus ha rivoluzionato le nostre abitudini e tante persone per la prima volta si sono avvicinate al commercio elettronico. Huawei è decisa di sfruttare questa nuova opportunità con Live E-commerce, una nuova soluzione basata sugli HMS, i servizi proprietari di Huawei che da qualche tempo hanno sostituito quelli di Google in seguito al ban dell’amministrazione Trump.

Si tratta di un nuovo servizio progettato per aiutare i commercianti ad aumentare le proprie vendite riducendo i costi e che sarà presentato ufficialmente in occasione dell’evento online Huawei Developer Day #HDD, in programma il prossimo 6 agosto.

La nuova piattaforma Live E-commerce di Huawei

Grazie alle potenzialità garantite da Huawei Mobile Services (HMS), i rivenditori online potranno sfruttare tale nuova soluzione con grande semplicità, proponendo ai propri potenziali clienti un’esperienza e-commerce innovativa e immersiva.

Gli sviluppatori che parteciperanno all’evento Huawei Developer Day #HDD avranno l’opportunità di conoscere i diversi modi in cui il colosso cinese può aiutarli ad aumentare la propria base di clienti, imparando a sfruttare al meglio gli strumenti progettati per le piattaforme online.

Il produttore, nel presentare tale iniziativa, ha spiegato che rientra tra le tante misure portate avanti per supportare gli sviluppatori ed aiutarli a crescere e si concentra su uno dei settori più in crescita del momento come quello della vendita (e dell’acquisto) dei prodotti online.

Per partecipare all’evento di Huawei, che ricordiamo si terrà esclusivamente online il 6 agosto 2020, è necessario registrarsi qui.