Huawei lo scorso anno ha presentato il processore Kirin 990 5G a settembre e nel 2020 la tempistica per il lancio di Kirin 1000 5G potrebbe essere la medesima.

Ricordiamo che si tratta della CPU che Huawei dovrebbe usare sull’attesa serie Huawei Mate 40 e che si prepara ad arrivare sul mercato tra aspettative piuttosto alte.

Ecco quando Huawei lancerà Kirin 1000 5G

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina (e riportate su Twitter da RODENT950), Huawei avrebbe in progetto il lancio del processore Kirin 1000 5G il 5 settembre, una data che suggerisce che l’evento potrebbe essere tenuto in occasione di IFA 2020 (manifestazione in programma dal 3 al 5 settembre 2020).

Ricordiamo che si tratta del processore con il quale Huawei dovrà competere con le CPU top di gamma di Apple, Qualcomm e Samsung per i prossimi mesi, tanto che avrebbe stabilito di produrne ben 15 milioni di unità (non è chiaro se attraverso le fonderie di TSMC).

In base a quanto emerso sino a questo momento, Kirin 1000 dovrebbe essere la prima CPU realizzata con tecnologia a 5 nm ad arrivare sul mercato e il suo esordio dovrebbe avvenire ad ottobre proprio a bordo della serie Huawei Mate 40.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.