Sia pure tra le righe Quentin Tang, responsabile del design di Huawei, ha riservato concetti forti all’ultimo nato di Apple, l’iPhone SE 2020. Intervistato da Forbes, l’uomo ha parlato principalmente di Huawei P40 ma, punzecchiato dal bisettimanale, si è concesso un fuori programma su uno dei prodotti più chiacchierati negli ultimi tempi – sul quale peraltro ci siamo espressi anche noi.

Anzitutto è emerso come Huawei non abbia alcuna intenzione di seguire Apple con un prodotto simile, ossia partorendo un progetto dal design collaudato ed un hardware rinnovato in SoC, fotocamera ed pochi altri aspetti. Secondo Tang, la gente non vuole un prodotto con un display piccolo e delle linee obsolete, preferisce piuttosto l’unione tra uno schermo ampio in un corpo compatto.

Ottenere delle cornici intorno al display ridotte ai minimi è la logica conseguenza di ciò che per Tang chiede il pubblico di appassionati. Almeno è così in Asia, ma è pronto a scommettere che il concetto sia valido anche altrove. Del resto oramai sono le stesse applicazioni a richiedere schermi di dimensioni ragguardevoli poiché contribuiscono a migliorare l’esperienza utente.

Sembra quindi che Huawei, almeno per il momento, abbia dato un taglio agli smartphone piccoli per davvero. Voi cosa ne pensate?