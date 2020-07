In questi anni abbiamo assistito ad un costante aumento dei megapixel dei sensori fotografici destinati agli smartphone, che di recente hanno superato la soglia dei 100 megapixel ma a dire di Yu Chengdong, CEO di Huawei, questa caratteristica non è la sola importante per determinare la qualità di una fotocamera.

Secondo Yu Chengdong, infatti, una recente analisi relativa alle fotocamere per smartphone mostra che l’effetto fotografico reale di scatti da 100 megapixel non è buono come quello che un sensore con pixel di grandi dimensioni è in grado di garantire, precisando che non basta il numero elevato di pixel per avere una foto eccezionale, entrando in gioco anche altri fattori, come le prestazioni del chip, le dimensioni dei pixel e gli algoritmi di elaborazione.

Guardando la classifica dei 5 migliori smartphone in ambito fotografico secondo DxOMark, in cui solo il quarto ha un sensore da 108 megapixel, come dare torto al CEO di Huawei?

Huawei, Xiaomi e OPPO useranno il processore MediaTek Dimensity 720 5G

MediaTek Dimensity 720 5G è il nuovo processore lanciato nelle scorse ore dal produttore asiatico e tra le prime aziende che lo sfrutteranno vi sono Huawei, Xiaomi e OPPO.

Realizzato con tecnologia a 7 nm, MediaTek Dimensity 720 5G può contare su 8 core, un modem 5G, il supporto a schermi con refresh rate a 90 Hz (e una risoluzione massima di 2.520 x 1.080 pixel), il supporto ad una fotocamera singola da 64 megapixel (o doppia da 20 e 16 megapixel) con registrazione 4K.

Vedremo come se la caverà sul campo.