Huawei che, com’era accaduto tempo fa con Huawei P30 Pro in cui era stata beccata a utilizzare immagini di poster promozionali provenienti da macchine fotografiche professionali, anche in queste ore è stata scoperta utilizzare un particolare scatto proveniente in realtà da una fotocamera DSLR.

Questa foto è stata scattata da una Nikon

Sembra che il colosso cinese sia nuovamente ricascato nello stesso problema degli anni passati e questa volta la scoperta la si deve a un utente della piattaforma Weibo che ha riconosciuto una particolare fotografia. Huawei aveva recentemente lanciato un concorso sulla piattaforma cinese in cui un video mostrava alcune immagini “scattate da smartphone Huawei“.

In realtà una di queste foto, nello specifico quella presente qui sotto, è stata scattata con una Nikon D850, una fotocamera DSLR professionale. Jamie-hua, l’utente Weibo che ha gettato luce sull’accaduto, è riuscito a risalire allo scatto originale sulla piattaforma per fotografi 500px. Le scuse da parte di Huawei non si sono fatte attendere in cui la compagnia ha sottolineato come per un errore umano anche quella particolare immagine era stata etichettata come “scattata da uno smartphone Huawei”.

Considerando gli altissimi punteggi raggiunti da Huawei P40 Pro su DxOMark, ci si chiede come mai la compagnia cada ancora così spesso in questi errori. L’attuale gamma Huawei P40 scatta foto di altissimo livello e non c’è davvero bisogno di errori del genere per sottolinearlo.

