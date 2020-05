Il lockdown da Coronavirus ci ha abituati a sfruttare i canali di assistenza online per riparare un problema o per richiedere aiuto. In queste ore Huawei ci informa che, dal prossimo 25 maggio 2020, sarà nuovamente possibile richiedere riparazioni su appuntamento nei punti Huawei Customer Service Center nelle città di Milano, Roma e Catania.

In completa ottemperanza delle norme di sicurezza descritte in dettaglio dal decreto sulla Fase 2, Huawei si impegna ad offrire la riparazione di propri dispositivi su appuntamento, in completa sicurezza e tramite il personale altamente specializzato. Tutti i prodotti inviati in assistenza saranno inoltre sanificati al termine della riparazione e prima delle restituzione al proprietario, in modo da garantire la massima sicurezza.

Riparazione su appuntamento dal 25/05

Sono vari i canali da utilizzare per usufruire del servizio di riparazione su appuntamento:

tramite l’applicazione Supporto – qui il link per il download;

– qui il link per il download; tramite il sito ufficiale Huawei;

tramite il servizio clienti gratuito raggiungibile al numero 800 19 14 435 disponibile 7 su 7 dalle 8 alle 21, escluso festività.

Una volta concordato l’appuntamento, basterà recarsi presso il Centro Assistenza all’orario stabilito per ricevere una riparazione veloce. Nel caso in cui non vogliate attendere la fine della riparazione alla reception, Huawei continua ad offrire il servizio drop off con restituzione gratuita al proprio domicilio. Il servizio è disponibile in molte città italiane la cui lista completa è disponibile a questa pagina. Resta altrettanto attiva la soluzione completamente contactless con ritiro e consegna gratuita al domicilio tramite l’app Supporto e sul sito ufficiale.

Infine, come supporto ai tanti clienti che scelgono Huawei, la compagnia ha esteso gratuitamente fino al 15 giugno 2020 tutte le garanzie dei prodotti che terminano tra il 15 marzo e il 14 giugno 2020.