Huawei sceglie la città di Milano per inaugurare un nuovo tipo di centro assistenza, dove l’utente viene messo al centro di una visione che vede la presenza di consulenze one-to-one, riparazioni rapide su appuntamento, workshop e servizi di assistenza personalizzata. Huawei Customer Service Center è stato realizzato per rispondere a tutte le esigenze degli utenti di oggi e di domani, e rappresenta il primo centro in Europa ad offrire il ventaglio di offerte per il cliente citate qualche riga più su.

Un nuovo spazio unico in Europa

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group, festeggia la nascita di questo importante centro Huawei sottolineando come “l’Italia ricopre un ruolo strategico per Huawei e siamo orgogliosi che, anche in questa occasione, sia stata scelta come primo Paese in Europa per ospitare innovazioni e soluzioni in anteprima. Abbiamo inaugurato nel 2017 il primo Huawei Experience Store Europeo e oggi apriamo le porte del primo Customer Service Center Europeo che offre un nuovo modo di vivere l’esperienza post vendita. L’utente è e continua ad essere al centro delle nostre attività e garantire a tutti coloro che ci scelgono un’esperienza end-to-end sempre premium, è uno degli obiettivi che ci siamo preposti e perseguiamo ogni giorno. Il Huawei Customer Service con l’assistenza completano l’esperienza accompagnando l’utente per tutta la vita del device“.

Huawei Customer Service Center dispone di una concezione completamente differente di come interagire con il cliente. Infatti, tramite un servizio di riparazione rapida e trasparente, i laboratori di assistenza dei Huawei saranno a completa disposizione del pubblico che potrà assistere alle fase di riparazione in uno spazio visibile a tutti.

La consulenza one-to-one nasce per rispondere alle esigenze e alle necessità dei clienti circa l’utilizzo del dispositivo e dei servizi presenti in essi. Ovviamente il cuore pulsante di questa novità sono i Huawei Mobile Services (HMS), colonna portante della nuova strategia di Huawei per il dopo Google.

Il workshop è la migliore scusa per approfondire le conoscenze personali circa le nuove tecnologie sviluppate da Huawei. Saranno presenti diversi programmi e verranno trattati argomenti pensati per incoraggiare le passioni degli utenti.

L’Area Relax è invece il punto in cui gli utenti potranno vivere un’esperienza premium durante la fase di attesa della riparazione del proprio dispositivo. Sarà possibile provare con mano tutti i nuovi dispositivi del colosso cinese, sorseggiare un caffè oppure ingannare l’attesa guardando un film o giocando ad un videogioco.

Saranno inoltre disponibili promozioni e iniziative speciali ogni settimana e in occasione di festività speciali. In questo modo l’azienda proporrà ai propri clienti iniziative e offerte dedicate come regali, servizi omaggio e sconti.

Ricordiamo che l’assistenza su prenotazione è disponibile con l’applicazione Supporto, tramite questo sito internet oppure al servizio clienti gratuito raggiungibile al numero all’800-191435 (disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, eccetto festività). Huawei Customer Service Center è ubicato in via Francesco Londonio 20/A ed è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00.