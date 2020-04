Google e Apple stanno collaborando per realizzare un nuovo sistema di tracciamento per gli smartphone Android e iOS che possa essere utilizzato per contrastare la diffusione del Coronavirus e pare che, a differenza di quanto inizialmente previsto, anche i device di Huawei potranno beneficiarne.

In particolare questo sistema sarà disponibile per gli smartphone Huawei lanciati prima di maggio 2019, ossia quelli che non sono stati “colpiti” dal ban commerciale imposto dal governo statunitense al colosso cinese.

Huawei P30 e tanti altri smartphone avranno la tecnologia di Google e Apple

Ciò significa che tra i device che potranno contare sul nuovo sistema di tracciamento anti Coronavirus vi sono le serie Huawei P30 e Huawei Mate 20 e tanti altri smartphone sia di Huawei che di HONOR che possono sfruttare i Google Mobile Services (GMS). Invece i modelli più recenti, come la serie Huawei Mate 30 e la gamma Huawei P40 non faranno parte di questo elenco.

Ricordiamo che Google e Apple stanno sviluppando una nuova tecnologia di tracciamento dei contatti COVID-19, sfruttando la connettività Bluetooth, per aiutare i governi e le agenzie sanitarie a ridurre la diffusione del virus e le relative API dovrebbero essere disponibili già nel corso della prossima settimana.