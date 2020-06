Dato che molti Paesi stanno revocando le misure di lockdown per la pandemia di Coronavirus e consentendo ai cittadini di uscire di casa, diventano importanti i sistemi per tracciare le eventuali persone infette e i loro contatti e alle varie API disponibili per le autorità sanitarie si è aggiunta anche quella di Huawei: stiamo parlando di Contact Shield API.

Con l’aggiornamento alla versione 4.1.0.301 di HMS Core, l’alternativa di Huawei a Google Play Services, sono state aggiunte le nuove Contact Shield API “per fornire funzionalità fondamentali per ridurre al minimo la diffusione del COVID-19”.

Anche Huawei ha il suo sistema anti-Coronavirus

Stando a quanto si apprende dalla relativa documentazione pubblicata dal colosso cinese, Contact Shield API fornisce dei servizi di tracciamento dei contatti a tutela della privacy degli utenti dei dispositivi Huawei: il sistema usa la tecnologia Bluetooth low energy (BLE) per rilevare i device vicini, scambiare dati con essi e registrare i contatti con le informazioni dell’utente in forma anonima.

Per quanto riguarda la tutela della privacy, gli utenti potranno stabilire se abilitare Contact Shield, se caricare identificatori anonimi sul cloud (saranno archiviati per 14 giorni) e se eliminare manualmente tutti i dati storici (in caso di disinstallazione dell’app vengono eliminati automaticamente).