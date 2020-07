Huawei è senza dubbio uno dei produttori di smartphone che in questi ultimi anni hanno garantito i risultati migliori in campo di fotografia mobile e pare che il colosso cinese abbia in progetto di proseguire tale tradizione introducendo altre innovazioni.

Almeno ciò è quanto suggerisce la richiesta di un brevetto depositata presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e che riguarda quella che sembra essere una soluzione che dovrebbe garantire allo smartphone una sorta di zoom tradizionale (ossia in stile DSLR).

Huawei brevetta uno zoom per smartphone in stile DSLR

Purtroppo non sono disponibili dettagli sul funzionamento del sistema ideato da Huawei ma le seguenti immagini rendono perfettamente l’idea di ciò che gli utenti potrebbero avere a loro disposizione:

Tra le possibili soluzioni per ottenere tale risultato vi sono l’utilizzo di un accessorio esterno da applicare appositamente allo smartphone o, ipotesi sicuramente più interessante, un meccanismo capace di consentire la fuoriuscita della lente.

Come sempre ricordiamo quando si parla di brevetti, non vi sono garanzie che tale soluzione venga effettivamente utilizzata dal colosso cinese per uno (o più) smartphone destinato alla commercializzazione, potendo restare soltanto un’idea. Staremo a vedere.