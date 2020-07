In queste ore viene pubblicato in rete un particolare brevetto di Huawei che ha come obbiettivo quello di “prevenire la corrosione di terminali e delle interfacce USB Type-C“. Il sistema a cui Huawei starebbe puntando dovrebbe essere in grado di ridurre la probabilità di corrosione elettrochimica fra i PIN di ricarica dei terminali con quelli presenti nelle interfacce USB Type-C.

Ridurre la probabilità di corrosione

Purtroppo non sono disponibili molte informazioni per quanto riguarda il brevetto di Huawei, ma pare che la compagnia stia studiando una soluzione che faccia affidamento su un sensore di movimento che, nel caso in cui registrasse un cambio della posizione del terminale, configurerebbe i PIN di ricarica della porta USB Type-C in una “modalità a basso livello”.

L’idea di fondo sarebbe quella di sfruttare il sensore di movimento per riconoscere l’esatto momento in cui il terminale viene disconnesso dal dispositivo di ricarica; la modalità a basso livello dovrebbe così ridurre le probabilità di corrosione galvanica tra i PIN di ricarica e quelli della porta USB Type-C.

È chiaro quindi che il brevetto di Huawei faccia molto affidamento sul lavoro svolto dal sensore di movimento, evidentemente il componente principale su cui il team di sviluppo sta investendo per ridurre la corrosione dei terminali USB Type-C.