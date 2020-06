AppGallery, lo store digitale di Huawei in competizione con Google Play Store e App Store di Apple, quest’oggi festeggia l’arrivo di due importanti applicazioni: DAZN e UBI Banca.

DAZN e UBI Banca su AppGallery

La ripartenza del campionato di calcio dopo il lungo fermo dovuto dal lockdown obbligatorio, assumerà un sapore ancora più dolce per i tanti utenti Huawei muniti di smartphone e tablet con i Google Mobile Services (GMS). In queste ore DAZN, una delle più importanti sport media company a livello globale, annuncia il debutto ufficiale su AppGallery di Huawei.

Gli utenti muniti di Huawei P30 Pro New Edition, Huawei P Smart Pro e Huawei P Smart (2020), giusto per citarne alcuni, potranno finalmente lanciarsi nella visione delle partite della propria squadra del cuore e delle tante competizioni disponibili sulla piattaforma DAZN.

Se da un lato DAZN abbraccia quindi i device Huawei muniti dei Mobile Services di Google, l’applicazione UBI Banca debutta invece su tutti i terminali che si basano su Huawei Mobile Services (HMS). Fra questi troviamo ad esempio Huawei P40, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro o Huawei Y5P e Huawei Y6P.

Tramite l’applicazione UBI Banca tutti gli utenti avranno modo di consultare rapporti di spesa, effettuare bonifici, ricaricare carte prepagate, pagare bollettini postali e molto altro, direttamente dal proprio smartphone Huawei e in completa sicurezza.

AppGallery di Huawei è una piattaforma in rapida espansione con più di 420 milioni di utenti mensili in tutto il mondo, di cui circa 26 milioni in Europa. In questi mese sono sempre più le applicazioni sbarcate sullo store di Huawei, come ad esempio l’applicazione MyVodafone.

Per scaricare DAZN e UBI Banca vi basta avviare AppGallery e cercarle tramite l’apposito tab, oppure utilizzare questo link per DAZN e quest’altro per UBI Banca.