Mentre Huawei stuzzica l’interesse degli sviluppatori di terze parti annunciando il concorso Apps UP con in palio 1 milione di dollari e molto altro, AppGallery continua la sua corsa per diventare una piattaforma con tutte le armi in regola per competere contro Google Play Store e App Store di Apple. Ne è una conferma la lunga lista di applicazioni che in questi giorni sono sbarcate sullo store del colosso cinese, come ad esempio Smart Mobile Banking, DAZN e UBI Banca, l’applicazione My Vodafone, l’applicazione HYPE, l’applicazione di TuttoAndroid (disponibile ormai da tanto tempo) e tante altre.

Molte app arrivano su AppGallery

Lo store digitale di Huawei dà domicilio anche all’applicazione Bolt, del tutto simile a Uber, ma indicata per il mercato europeo. Ma qual è il vantaggio di avere app su AppGallery? Gli utenti muniti di smartphone Huawei con i Huawei Mobile Services (HMS) non dovranno più fare affidamento a tool come ad esempio Petal Search per il sideload di app non disponibili sullo store di Huawei, il che fornisce la giusta sicurezza agli utenti indecisi circa l’acquisto di un dispositivo con i servizi Huawei che AppGallery si sta popolando delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi Android.

Ad oggi, infatti, AppGallery può contare sull’arrivo di applicazioni di primo livello come ad esempio:

Deezer

Tidal

BBC News

Tinder

Badoo

Telegram

TikTok

Zoom

Booking.com

Skyscanner

Emirates

Lufthansa

Ryanair

Turkish Airlines

Latam Airlines

Tutte le app disponibili su AppGallery possono essere cercare tramite l’apposito tab di ricerca oppure sul sito web.