In queste ore sta facendo molto discutere una intervista che Ren Zhengfei, CEO di Huawei, ha rilasciato ad un giornale. Parlando dell’annosa questione relativa al ban USA contro Huawei, il CEO ha dichiarato che la compagnia non dovrebbe impiegare più di 300 anni per sorpassare Android e iOS.

300 anni per sorpassare Android e iOS

No, non si tratta di un errore di battitura. Ren Zhengfei ha proprio parlato di “non più di 300 anni” per superare Android e Apple per quanto riguarda il mercato dei sistemi operativi mobile. Ma per quale motivo Zhengfei ha utilizzato un numero di anni così spropositato per descrivere questa situazione? Il motivo è piuttosto semplice: rispetto ad Android e iOS, due sistemi operativi ormai con diversi anni sulle spalle ed entrati nella vita di miliardi di persone, Huawei arriva in ritardo con HarmonyOS e “sarebbe molto difficile sorpassare i sistemi operativi di Android ed Apple“.

Nonostante ciò e malgrado le restrizioni che il governo USA ha imposto a Huawei, la compagnia non ha intenzione di rimpiazzare i componenti sviluppati dalle aziende americane anche se l’analisi dei componenti su Huawei P40 ci raccontano una storia un po’ diversa.

L’intervista va intesa dal punto di vista di chi crede nel futuro e soprattutto ha una visione proiettata agli anni che verranno. Certamente il ban degli USA è una questione molto delicata che richiede pazienza, strategia e diplomazia, ma Huawei continua a mantenere ottimi rapporti con Google ed Apple anche per quanto riguarda lo sviluppo della infrastruttura 5G.

Del resto, come sottolinea il CEO, “sarebbe okay non utilizzare componenti di aziende americane, ma cosa accadrebbe se gli utenti non utilizzassero i nostri prodotti?”

