Ren Zhengfei, fondatore e presidente di Huawei, ha recentemente dichiarato in occasione di un’intervista al South China Morning Post che il 5G sarà più rilevante per i clienti commerciali piuttosto che per gli utenti “comuni”.

Il CEO di Huawei ci dice la sua sul 5G

Sebbene possa sembrare un’affermazione strana in un momento come quello attuale, in cui tanti operatori e produttori stanno provando a convincere gli utenti ad aggiornarsi a questa nuova connettività, se si prova a cogliere il senso delle parole di Zhengfei non si può che dare ragione al dirigente cinese.

Le più importanti potenzialità del 5G, infatti, sono legate al mondo dell’industria, come ad esempio la possibilità di gestire da remoto grandi processi produttivi o, in campo agricolo, passare all’automazione dei trattori (capaci di lavorare 24 ore su 24). In sostanza, le possibili applicazioni sono tantissime e molte ancora devono essere persino ideate.

Per quanto riguarda il 6G, infine, secondo Zhengfei per il suo esordio commerciale ci sarà da attendere fino al 2030.

Xiaomi punta su innovazione, qualità e consegna

Anche il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha di recente rilasciato un’interessante intervista, nel corso della quale si è soffermato su alcuni traguardi raggiunti dalla propria azienda nei suoi primi dieci anni di vita.

Tra i “segreti” del colosso cinese vi è il grande impegno su innovazione, qualità e consegna. Per quanto riguarda il primo aspetto, le somme destinate a ricerca e sviluppo per il 2019 sono state pari a circa 1 miliardo di dollari e quest’anno dovrebbero arrivare a 1,4 miliardi di dollari, non poco per un’azienda così giovane.

Un altro dei punti di forza di Xiaomi è rappresentato dalla capacità di lanciare sul mercato smartphone che si caratterizzano per l’elevato rapporto qualità-prezzo e ciò ha permesso al produttore di affermarsi a livello globale.

Per quanto riguarda la consegna, infine, Lei Jun ha ricordato che per molto tempo Xiaomi ha avuto difficoltà a far fronte alla domanda a causa di una capacità produttiva non sufficiente ma con il passare degli anni l’azienda è riuscita a crescere anche sotto questo aspetto e ora ha una capacità di consegna che può arrivare fino a 15 milioni di unità al mese.