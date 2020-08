Senza eventi o presentazioni, quasi in punta di piedi, in queste ore HTC presenta un nuovo smartphone. Non si tratta di una soluzione di fascia alta, ma bensì di un medio gamma indicato per il mercato russo.

Specifiche e design HTC Wildfire E2

HTC Wildfire E2 monta un hardware che ci fa immediatamente comprendere in che fascia di prezzo potrebbe piazzarsi. Frontalmente è presente un pannello IPS LCD (niente sensore per impronte digitali integrato) da 6,2 pollici a risoluzione HD+ da 1560 x 720 pixel e notch a goccia con fotocamera selfie da 8 MP. La porzione inferiore non presenta una perfetta ottimizzazione delle cornici, le quali tendono però ad assottigliarsi sui lati lunghi.

Posteriormente è presente un modulo fotocamera a semaforo con sensore principale da 16 MP e sensore macro da 2 MP accompagnati dal flash LED, alla cui destra, leggermente spostato verso il centro, troviamo il sensore fisico per lo sblocco con le impronte digitali.

Al suo interno è integrato un processore MediaTek Helio P22 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno, volendo espandibile tramite micro SD. L’autonomia fa affidamento su un modulo da 4000 mAh mentre la connettività vede il supporto al dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, porta micro USB, radio FM e jack audio da 3.5 mm.

Il sistema operativo è basato su Android 10.

Prezzo e disponibilità HTC Wildfire E2

HTC Wildfire E2 viene commercializzato in Russia al prezzo di 9.990 rubli, circa 115 euro al cambio, nelle colorazioni blu e nera. Purtroppo non ci sono indicazioni circa una commercializzazione in altri mercati, pertanto non sappiamo se arriverà anche nel nostro Paese o se resterà esclusiva della Russia.