Il periodo nero di HTC sembra non avere fine e la notizia di oggi ne è la riprova: la società taiwanese, a causa dell’ennesimo calo nelle vendite e nelle entrate, si vede costretta nuovamente a licenziare una buona parte dei suoi dipendenti. L’annuncio è arrivato in giornata tramite DigiTimes.

Mette una certa tristezza vedere in che condizioni versi uno dei nomi storici del mondo degli smartphone e in particolare del panorama Android. HTC, che nel suo periodo d’oro competeva ad armi pari con i colossi del settore mobile quali Samsung, LG e Apple, ha visto la sua popolarità diminuire anno dopo anno, fino ad arrivare alla situazione attuale. In tempi recenti la società taiwanese ha visto molti dei suoi dipendenti passare sotto la guida di Google, per effetto dell’acquisizione della sua divisione mobile ad opera di Big G per 1,1 miliardi di dollari.

Adesso HTC sta tagliando diversi posti lavoro dalla sua unità produttiva di Taiwan, così da concentrarsi sul rilancio del settore smartphone. HTC, tramite la fonte, ha parlato di una decisione che servirà a portare “ottimizzazione” per invertire la tendenza del settore smartphone e rilanciare il settore della realtà aumentata e virtuale.