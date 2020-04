HONOR continua a presentare nuove ed interessanti iniziative per la sua nutrita community di utenti. Dopo aver annunciato il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio completamente a carico di HONOR, compresi i costi di trasporto, facilmente richiedibile tramite questo link, in queste ore il colosso cinese annuncia una nuovo progetto che ha come obbiettivo quello di dare una mano a tutti gli utenti i cui prodotti presentano dei danni che necessitano riparazione.

20% di sconto riparazione fuori garanzia

Infatti, se il tuo dispositivo HONOR, qualunque esso sia, presenti ad esempio lo schermo rotto, potrai sfruttare dello sconto del 20% sui costi di riparazione. Lo sconto in questione è disponibile solo per i prodotti i cui danni non sono coperti da garanzia, come appunto il vetro rotto dello smartphone.

A questo si aggiunge inoltre l’estensione del periodo di garanzia fino al 15 giugno 2020 per tutti i prodotti – smartphone, PC, tablet, wearable, audio – con data di garanzia o prova di acquisto in scadenza fra il 15 marzo e il 14 giugno 2020.

Contatti utili

In caso di necessità o dubbi potete contattare il servizio clienti HONOR al numero verde gratuito 800 64 66 67 da lunedì a domenica, eccetto festività, dalle 08:00 alle 21:00, oppure potete scaricare l’applicazione per effettuare una diagnosi ed identificare il problema.