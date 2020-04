Nei suoi sei anni di vita HONOR si è affermato soprattutto tra gli utenti della generazione Z, alla quale ha sempre puntato, con prodotti curati e proposti a prezzi particolarmente competitivi.

Oggi il brand cinese presenta un nuovo modello di e-commerce, testato con successo in Russia e in Cina, pensato per essere più vicino ai propri consumatori, in questo momento più che mai. Offerte, prodotti esclusivi e una maggiore assistenza nella fase post-vendita sono il segreto del successo di HONOR.

Il rilancio dell’e-commerce HiHonor in Italia offre i prodotti dell’intero ecosistema sotto un unico tetto, con un restyling grafico ma anche con tanti nuovi contenuti, per promuovere uno stile di vita sano, produttivo e ovviamente connesso.

Per festeggiare degnamente l’evento troverete numerosi sconti su alcune delle novità appena presentate, sui modelli già a listino insieme al lancio di alcune novità assolute per il mercato italiano. Andiamo con ordine partendo dalle promozioni.

Smartphone in promozione su HiHonor

Partiamo da HONOR 9X Pro, appena lanciato in Italia e in promozione a 199,90 euro invece di 249,90 euro. Scontato anche HONOR 20e, disponibile da oggi in Italia a 179,90 euro. Dal 18 al 19 aprile potrete acquistarlo a 149,90 euro, mentre dal 20 al 23 aprile lo pagherete 159,90 euro. In promozione infine anche HONOR Magic Watch 2 sia nella versione a 46 mm che in quella da 42 mm.

Sconti anche per HONOR 20 e HONOR 20 Pro a 269,90 e 369,90 euro fino al 18 aprile, HONOR 20 Lite a 179,90 euro fino al 23 aprile e molto altro.

Nuovi prodotti e servizi su HiHonor

Debuttano oggi su HiHonor la smartband HONOR Band 5 Sport a 24,90 euro, le cuffie HONOR Sport Pro a 39,95 euro, HONOR Mini speaker a 24,90 euro e le cuffie HONOR Bluetooth earphone a 29,90 euro (invece di 69,90).

Novità anche per quanto riguarda i servizi, con la consegna gratuita per tutti gli acquisti superiori a 39,90 euro, reo gratuito entro 31 giorni per HONOR MagiWatch2 e 24 giorni di reso gratuito per tutti gli altri prodotti. Ulteriori sconti sono previsti per gli iscritti al programma VIP.

Ricordiamo che resta attivo il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio, molto utile in questo periodo, così come tutti gli altri servizi attivi in precedenza. Non vi resta che visitare il nuovo HiHonor utilizzando il link sottostante/.