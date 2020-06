Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni su alcuni device che HONOR si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di HONOR V40 e di alcuni smartphone delle serie I e C.

Tali nuovi telefoni dovrebbero essere lanciati nella seconda metà del 2020 e dovrebbero essere accompagnati da altri dispositivi, dei quali tuttavia non sono stati forniti dettagli.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

HONOR lavora anche ad uno smartphone con schermo da 7 pollici

E sempre a proposito del produttore cinese, il suo presidente ha confermato che nel corso di quest’anno l’azienda lancerà uno smartphone con display da 7 pollici e supporto alla connettività 5G.

Purtroppo al momento non ci sono informazioni su quale modello potrebbe essere quello a cui ha fatto riferimento il presidente di HONOR: non dovrebbe trattarsi di uno smartphone della serie Note e qualcuno ipotizza che il device possa rientrare invece nella gamma X10 (magari con il nome di HONOR X10 Max).

Non dovrebbe essere questo l’unico smartphone con schermo da 7 pollici in arrivo nei prossimi mesi, in quanto anche altri produttori pare abbiano in progetto di lanciare device di queste dimensioni. Non sarebbe forse più appropriato definirli “piccoli tablet che telefonano”?