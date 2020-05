Proprio come la sorella maggiore Huawei pronta a riaprire i Customer Center Service, anche HONOR si appresta a spalancare le porte dei suoi Customer Service Center a partire dal prossimo 25 maggio. Infatti, da lunedì prossimo, i tanti utenti HONOR residenti a Milano, Roma e Catania, potranno sfruttare il servizio di assistenza del colosso cinese per riparare i propri dispositivi HONOR.

Riaprono i Customer Service Center

Anche in questo caso sarà presente in loco personale altamente specializzato pronto ad offrire assistenza sui device della compagnia, avendo cura di riconsegnarli nel minor tempo possibile e soprattutto dopo sanificazione per soddisfare le richieste di sicurezza necessarie in questo particolare periodo.

La richiesta di assistenza può essere avviata direttamente sul proprio smartphone HONOR tramite l’applicazione Supporto – qui il link per il download -, attraverso il sito ufficiale HONOR oppure chiamando il servizio clienti gratuito raggiungibile al numero 800 64 66 67 dalle 8 alle 21, 7 giorni su 7, escluse festività.

Una volta confermato l’appuntamento presso HONOR Customer Service Center della propria città, basta semplicemente raggiungere il centro assistenza e consegnare il proprio dispositivo alla reception. Gli utenti che non hanno modo di attendere la consegna del proprio device possono anche usufruire del servizio drop off con restituzione gratuita a domicilio – qui per scoprire l’elenco dei centri assistenza autorizzati.

È inoltre prevista anche una soluzione completamente contactless che prevede il servizio di ritiro e riconsegna gratuita al proprio domicilio attraverso l’app Supporto oppure sul sito ufficiale. HONOR è inoltre lieta di comunicare l’estensione di tutte le garanzie fino al 15 giugno 2020 dei dispositivi che terminano tra il 15 marzo e il 14 giugno 2020.