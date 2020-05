Il ban commerciale imposto dal governo statunitense ai danni di Huawei (e, di conseguenza, HONOR) e la recente decisione di prolungarlo fino al prossimo anno stanno avendo effetti non solo sulle vendite del colosso cinese ma anche sulle sue scelte in termini di approvvigionamenti delle varie componenti da usare sui propri device.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, pare che HONOR per i prossimi mesi utilizzerà anche processori MediaTek, quantomeno per alcuni modelli con supporto alla connettività 5G e ciò in quanto i chip HiSilicon Kirin potrebbero essere necessari per soddisfare tutta la gamma di smartphone di Huawei.

HONOR potrebbe puntare sui processori di MediaTek

Il colosso cinese, in sostanza, ha bisogno di un’alternativa alle proprie CPU e la scelta sarebbe ricaduta su MediaTek, che potrebbe fornire i processori per tutti i prossimi smartphone del brand secondario di Huawei.

La serie HONOR 10X, pertanto, potrebbe essere l’ultima del 2020 di questo brand a poter vantare un processore Kirin, almeno nel caso in cui la situazione con il governo statunitense dovesse restare invariata.

Sarà interessante scoprire quale sarà la reazione dei tanti fan di HONOR ad una decisione di questo tipo.