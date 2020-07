In queste ore l’operatore semi virtuale ho. Mobile svela la nuova promozione “ho. uno sconto” che permette di ricevere uno sconto di 10 e 15 euro per l’acquisto di modem Huawei 4G su Amazon per i nuovi clienti che attivano l’offerta ho. Solo Dati con 100 Giga.

Buono sconto su Amazon da 10 e 15 euro

Come viene indicato all’interno della pagina relativa all’offerta, i router Huawei 4G in bundle all’offerta sono: Huawei B311-221 e Huawei B535-232. Il primo, secondo la grafica, viene indicato come un router basic, mentre il secondo come router advanced.

Oltre al cambio di prestazioni fra i due modelli che vedremo fra poco, cambia anche il buono sconto a disposizione per i nuovi clienti ho. Mobile; infatti, per il primo, permette di godere di un buono del valore di 10 euro, che sale a 15 euro per il secondo.

Huawei B311-221 è un router 4G LTE Cat4 in grado di offrire una velocità massima teorica fino a 150 Mbps con connettività Wi-Fi single band (2.4 GHz). Presenta una porta Ethernet Gigabit e una porta RJ-11 per collegare telefoni tradizionali.

Huawei B535-232, invece, è un router 4G+ LTE Cat7 con velocità massima teorica fino a 300 Mbps con connettività Wi-Fi dual band (2.4 e 5 GHz), 4 porte Ethernet Gigabit (di cui una WAN) ed in grado di garantire la connessione di 64 dispositivi contemporaneamente.

Il codice sconto da usufruire su Amazon verrà inviato al cliente tramite email al termine dell’acquisto della SIM con l’offerta ho. 100 Giga Solo Dati il cui costo è pari a 12,99 euro.

