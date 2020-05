L’app ho. Mobile si aggiorna su Google Play Store e App Store con l’intento di facilitare l’attivazione delle nuove SIM. Grazie all’ultimo update non sarà più necessario attendere troppo tempo la risposta di un operatore per il riconoscimento tramite videochiamata: sono infatti arrivati i video selfie.

Ecco i video selfie per semplificare l’attivazione delle SIM ho. Mobile

L’app ho. Mobile raggiunge la versione 1.0.26 su Android (1.0.23 su iOS) e accoglie il supporto ai video selfie, semplificando parecchio l’attivazione della SIM per coloro che stanno passando all’operatore. Come potete vedere voi stessi recandovi sul sito del virtuale Vodafone, in fase di acquisto online con spedizione a domicilio viene ora specificato che è possibile utilizzare un video selfie per procedere con l’attivazione.

Nelle ultime settimane ci sono infatti stati un po’ di ritardi nelle portabilità e nelle attivazioni a causa dei problemi con le videochiamate, necessarie per il riconoscimento del titolare delle nuove schede SIM. Alcuni utenti hanno infatti segnalato lunghe attese oppure messaggi di errore, dovuti molto probabilmente alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus.

Come attivare la SIM ho. Mobile con un video selfie

Attivare la SIM ho. Mobile con un video selfie è semplicissimo: basta scaricare gratuitamente l’app Android o iOS, premere su “Attiva la SIM ho.” seguendo le istruzioni guidate, inserire i dati richiesti e caricare un breve video che mostri il volto e un documento che certifichi l’identità.

Speriamo che questa novità riesca a velocizzare le procedure, andate un po’ in tilt nelle scorse settimane nonostante l’aumento del numero di operatori che lavorano da casa. Nel frattempo vi ricordiamo che sta proseguendo l’iniziativa “ho. Tanti amici”, che permette di ricevere fino a 150 euro di ricarica facendo passare nuovi utenti all’operatore virtuale.

Avete avuto qualche problema con le videochiamate ho. Mobile per l’attivazione della SIM?

