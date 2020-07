Il mercato libero della telefonia mobile permette agli operatori di “farsi guerra” per quanto riguarda le classiche offerte operator attack, ovvero quelle direttamente indicate ad utenti provenienti da specifici operatori telefonici. Quest’oggi ho. Mobile svela la sua contromossa per rispondere alla particolare offerta operator attack di Kena Mobile indirizzata anche agli utenti provenienti dal semi virtuale di Vodafone.

ho. 5.99 anche per Kena Mobile

Con ho. 5.99 euro, l’operatore telefonico inserisce anche Kena Mobile e Daily Telecom fra la lista di operatori da cui è possibile attivare l’offerta sopracitata. Questa offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 GB di traffico dati in connettività 4G (download e upload fino ad un massimo di 30 Mbps) a 5,99 euro senza costo di attivazione ma con il costo della SIM pari a 0,99 euro.

Con questa mossa, ho. Mobile apre quindi le porte dell’offerta ho. 5.99 ai seguenti operatori mobile: Iliad, Fastweb, Kena Mobile, Daily Telecom, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, DigiMobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

Gli utenti che sceglieranno di attivare un nuovo numero nei rivenditori ho. Mobile potranno richiedere il servizio di “personalizzazione del numero” che, al prezzo di 9,99 euro una tantum, permette di scegliere un numero telefonico a scelta fra uno dei seguenti prefissi telefonici: 3791, 3792, 37708, 37709.

