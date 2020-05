Beccata nella pagina di supporto un mese fa, Google introduce la funzione di registrazione delle chiamate di Google Telefono sugli smartphone Nokia, in India. E nel mentre si aggiorna anche YouTube Music, che riceve un nuovo collegamento alla schermata iniziale per “Play My Station”. Ma facciamo un passo alla volta.

La registrazione delle chiamate di Google Telefono

Continua a farsi desiderare la funzione di registrazione delle chiamate di Google Telefono, una funzione che ora viene implementata in India a partire dai telefoni Android One di casa Nokia.

Ad annunciarlo è lo stesso produttore, che attraverso un comunicato stampa precisa che per poterne usufruire è necessario avere uno smartphone con Android 10 e aggiornare l’app all’ultima versione disponibile sul Play Store.

Questi sono gli smartphone compatibili: Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7.2, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 6.2, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.2 3.1 Plus, Nokia 2.3 e Nokia 2.2.

La nuova scorciatoia di YouTube Music

Per quanto riguarda invece YouTube Music, la versione 3.65 dell’app per dispositivi Android introduce un nuovo collegamento sulla schermata principale. Si tratta di una scorciatoia accessibile attraverso la pressione prolungata dell’icona di YouTube Music dalla Home, che oltre al collegamento per la ricerca e per la riproduzione offline, introduce “Play My Station“.

Si tratta in sostanza della scorciatoia di riproduzione di “Il tuo mix”, la playlist di musica personalizzata sulla base dei propri ascolti. Cliccandoci su, YouTube Music avvia automaticamente la riproduzione, consentendo di risparmiare un passaggio.