L’applicazione Google Telefono è senza dubbio una soluzione completa per restare in contatto con i propri amici, colleghi e familiari attraverso le tradizionali chiamate, gli SMS e le videochiamate e con l’ultima versione beta è stato aggiunto un pulsante dedicato a Google Duo.

Ormai da un paio di anni queste due applicazioni sono molto integrate e con tale novità il livello di integrazione si fa ancora più elevato: Google Telefono, infatti, ora mostra in modo evidente l’icona di Duo in un pulsante mobile direttamente sopra il normale pulsante di composizione (se viene toccato, si passa all’app per le videochiamate del colosso di Mountain View).

Queste novità è apparsa al momento solo sui Google Pixel con la versione beta 50 di Google telefono (che può essere scaricata da APK Mirror).

Google aggiorna l’interfaccia di Documenti, Fogli e Presentazioni

Restando in casa del colosso di Mountain View, nelle scorse ore il suo team ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento dell’interfaccia utente per i commenti e le azioni nelle app Documenti, Fogli e Presentazioni per Android.

L’obiettivo degli sviluppatori è mettere a disposizione degli utenti un’interfaccia più chiara per facilitare la visualizzazione dei commenti e il loro contesto in un documento, scorciatoie e gesti per scorrere rapidamente e rispondere a più commenti.

Questa funzione sarà attivata per impostazione predefinita ed è in fase di rilascio già da oggi (raggiungerà tutti gli utenti in 15 giorni).