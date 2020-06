Nonostante la componente telefonica sia sempre meno utilizzata sui nostri smartphone a favore di soluzioni audio e video, Google svela una importante funzione per Google Telefono pensata per rendere meno frequente l’arrivo di telefonate commerciali di cui non se ne conosce il motivo. Infatti, secondo quanto dichiarato nella pagina di supporto alla chiamate verificate, la feature permetterà agli utenti muniti dell’applicazione Google Telefono di conoscere in anticipo il nome e logo dell’azienda ed il motivo della telefonata.

Mai più chiamate senza motivo

Le aziende che supereranno il processo di approvazione di Google, invieranno le informazioni della chiamata attraverso un server dell’azienda che poi si occuperà di trasmetterle all’utente finale; quest’ultimo potrà così conoscere in anticipo le informazioni complete circa la chiamata commerciale in arrivo ed eventualmente decidere se accettarla o rifiutarla (ignorarla).

Nessuna delle informazioni trasmesse durante la telefonata verrà in qualche modo salvata nei server Google, e quelle relative al nome dell’azienda e al motivo della telefonata verranno automaticamente eliminate dal server qualche minuto dopo la fine della conversazione telefonica. Le chiamate verificate saranno attive di default su Google Telefono, ma è probabile che verrà aggiunta anche una impostazione che permetterà agli utenti di disabilitarla a piacimento.

Non è ancora chiaro quando le chiamate verificate su Google Telefono verranno attivate, ma è altamente probabile che sarà inizialmente ad appannaggio dei soli utenti americani.