Siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare uno dei tanti prodotti di Google venduti tramite Google Store? In queste ore il colosso di Mountain View ha dato via alla campagna di offerte “trascorri l’estate con Google” che, come facilmente intuibile, mette in offerta alcuni dei più importanti ed iconici prodotti made by Google già da subito.

Tanti sconti per prodotti Google e Nest

“Approfitta delle offerte sui dispositivi che ti intratterranno, ti aiuteranno a gestire gli impegni della giornata e a restare in contatto con i tuoi cari per tutta l’estate“, è la frase scelta da Google per guidare gli utenti a scegliere fra una lunga lista di prodotti pensati per ascoltare la musica, video chattare con amici e parenti oppure per controllare gli spazi della propria abitazione con la gamma di prodotti Google Nest.

Le offerte “trascorri l’estate con Google” vi permettono ad esempio di acquistare due Google Nest Mini risparmiando 30 euro sul prezzo totale direttamente nel carrello. Tramite il piccolo smart speaker di Google avrete modo di ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi punto della casa, oltre ad avere Assistente Google sempre a portata di mano.

Le offerte di Google interessano anche la gamma di smartphone Android di fascia alta Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. In questo caso è possibile acquistare i terminali Android risparmiando 100 euro. Infine, viene reso disponibile uno sconto di 30 euro per l’acquisto di prodotti come Nest Hub, Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor o un Nest Hello.