Il team di Google sta testando una piccola modifica al Google Store, introducendo alcune novità a livello grafico con l’obiettivo di rendere più semplice la navigazione tra i vari prodotti disponibili.

Invece di “fredde” e generiche categorie, infatti, nella barra in alto dell’interfaccia vengono visualizzati direttamente i prodotti, così da permettere agli utenti di individuare subito ciò che stanno cercando.

Ecco come cambia il Google Store

E così “Telefoni” diventa “Pixel”, “Dispositivi di casa connessi” si trasforma in “Nest”, “Gaming” viene sostituita da “Stadia”, “Laptops & Tablets” (categoria non presente nel nostro Store) diventa “Pixelbook” mentre invariate restano “Accessori” e “Offerte speciali” (altra categoria non presente in Italia).

A seguire un esempio della “vecchia” interfaccia e di quella nuova:

Toccando ciascuna delle nuove categorie, viene mostrato un elenco per consentire all’utente di scegliere ciò che sta cercando. Una stranezza di questa nuova interfaccia è rappresentata dalla posizione di Chromecast e Chromecast Ultra, device inseriti in una sottocategoria “Streaming” all’interno di quella generale “Nest”.

Dietro questo cambiamento vi è la consapevolezza da parte di Google che ormai gli utenti conoscono piuttosto bene i suoi prodotti e i vari brand utilizzati dal colosso di Mountain View e, pertanto, non c’è più bisogno di utilizzare termini generici per descriverli.

Questa modifica al momento è disponibile solo per alcuni utenti in seguito ad un aggiornamento lato server e pare non sia stata estesa anche alla versione mobile del Google Store.