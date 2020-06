Google Stadia, il servizio di game streaming del colosso di Mountain View, continua a crescere ed a cercare di ritagliarsi un proprio spazio in un settore molto competitivo come quello dei videogiochi e la nuova promozione pensata dal team di Google potrebbe aiutare la piattaforma a rendere un po’ più difficile la vita alla concorrenza.

Nelle scorse ore, infatti, con un post sul forum ufficiale, il team di Google Stadia ha annunciato che chiunque sia stato un membro Pro della piattaforma (anche se non lo è più) riceverà uno sconto di 10 euro sul prossimo gioco che acquisterà. Chi non ha ancora provato Stadia Pro ha la possibilità di iscriversi subito e ottenere tutti i vantaggi legati all’iscrizione.

Come ottenere lo sconto di 10 euro sul Google Stadia Store

Stando a quanto si apprende dalle condizioni dell’iniziativa, l’offerta richiede un account Google attivo, scade il 31 dicembre 2020 e non è valida al di fuori dello store Stadia, non può essere utilizzata per l’acquisto di contenuti aggiuntivi (inclusi articoli in-game, valute virtuali ed espansioni) e non può essere combinata con altre offerte o promozioni né venduta, trasferita o ceduta. Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento con il prossimo gioco che acquisterete.