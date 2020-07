Buone notizie per gli utenti Google Stadia che vogliono sfruttare le potenzialità della piattaforma gaming di Google con il proprio smartphone Android: è stato rilasciato, infatti, un aggiornamento che porta il supporto wireless per lo Stadia Controller.

L’aggiornamento in questione è stato rilasciato ieri (lato server) e per giocare in modalità wireless con il proprio smartphone Android usando lo Stadia Controller bisogna avere l’ultima versione dell’app ufficiale (la trovate su APK Mirror o sul Google Play Store).

Per sfruttare tale novità è necessario configurare il proprio telefono e lo Stadia Controller sulla stessa rete Wi-Fi, avviare un gioco e seguire le istruzioni di associazione sullo schermo.

E tra le novità della versione 2.23 dell’app Stadia vi è anche il pieno supporto alla modalità landscape: ciò significa che sarà possibile navigare tra i vari giochi con un’esperienza molto più piacevole ed accattivante, visualizzando anche più titoli contemporaneamente.

Il controller di Google Stadia è disponibile con uno sconto

Infine, sempre a proposito del controller di Stadia, in questi giorni il dispositivo è disponibile sullo Store del colosso di Mountain View a 62,10 euro (invece di 69,00 euro) con spedizione gratuita.