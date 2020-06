Google ha svelato un gran numero di novità in arrivo per i dispositivi smart display a partire dal prossimo mese di luglio – molto probabilmente come rollout a scaglioni a partire dagli USA e poi via via per gli altri paesi. Mettendo un attimo da parte alcune delle novità presentate per gli sviluppatori – le vedremo in calce alla news in un apposito capitolo -, il team di sviluppo di Google ha lavorato molto per incrementare l’esperienza degli utenti muniti di dispositivi smart display a partire dalla lettura degli articoli.

Molte novità per gli utenti

Considerando l’hardware piuttosto modesto integrato all’interno di questi dispositivi, farà sicuramente molto piacere apprendere l’arrivo degli articoli AMP anche per i device smart display di Google. Per chi non lo sapesse, gli articoli AMP permettono di aprire e leggere rapidamente una pagina web caricando un’apposita versione del sito di riferimento.

A questa fa da coro la funzione Home Storage, ovvero la possibilità per gli sviluppatori di “salvare contenuti appartenenti a differenti utenti come l’ultimo salvataggio in un gioco puzzle“. L’idea alla base della funzione è quella di permettere a diversi utenti di uno smart display di riprendere un gioco oppure il punto preciso in cui si è interrotta la visione di un video, senza dover ricominciare da capo.

La modalità Continuous Match è invece pensata per permettere agli utenti di continuare a parlare con Google Assistant in maniera lineare. Google dichiara che la prima applicazione a sfruttare questa modalità sarà “Guess The Drawing” di CoolGames, dove gli utenti dovranno individuare un disegno in tempo reale senza interpellare l’assistente digitale ad ogni tentativo.

Novità per gli sviluppatori

Ovviamente gran parte delle novità svelate da Google hanno una ricaduta a livello della programmazione, e quindi degli sviluppatori. In questo senso i primi cambiamenti andranno a modificare il modo in cui i developer scrivono codice per le Action di Google Assistant. All’interno dell’ ambiente di sviluppo Action Console troverà posto Action Builder, ovvero un ambiente in cui è possibile vedere le Action come flusso ad albero ed operare il debug in tempo reale. Ci sono novità anche per chi lavora con il codice e per il motore di sviluppo delle Action.