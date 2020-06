L’app Google Shopping non è ancora disponibile in Italia, ma nel momento in cui dovesse arrivare avremmo tra le mani un’applicazione completa e affinata. Già, perché Google la propone negli USA da un po’ e la aggiorna in modo costante. Il teardown dell’ultima versione, la 5.2, ha evidenziato diverse novità che arriveranno nel giro di poco tempo.

La prima riguarda le tracce che suggeriscono il supporto per l’anteprima degli articoli in AR. In altre parole, a breve arriverà la possibilità di collocare gli oggetti che si vogliono acquistare in un ambiente reale attraverso la fotocamera e la realtà aumentata (AR). Non si tratta di una novità assoluta dal momento che Google l’ha inclusa sui Google Pixel l’anno scorso, ma l’arrivo sull’app Google Shopping la renderà sfruttabile da qualsiasi smartphone Android.

È in dirittura d’arrivo il tema scuro, di cui sono state trovate tracce ed elementi concreti all’interno del codice. Infine i colleghi di XDA hanno scovato un’impostazione nascosta che consente di inserire un collegamento a Google Lens nella barra di ricerca di Google Shopping, che una volta toccato aprirà la modalità di ricerca di Google Lens.