Il sistema degli abbonamenti ad applicazioni e servizi all’interno di Google Play Store rappresenta un importante modello di business per il colosso di Mountain View e ovviamente per gli sviluppatori. In queste ore la compagnia svela alcune delle novità che sono state annunciate con il lancio di Android 11 Beta 1 e che sono integrate all’interno della versione 3 di Play Billing Library.

Novità in arrivo dal 1 novembre

Durante il Google I/O 2019 era stato svelato un nuovo sistema di gestione dei codici promozionali per le sottoscrizioni di abbonamenti, ovvero un codice alfanumerico che gli sviluppatori possono inviare ad un set preciso di utenti per promozioni e tanto altro. Google annuncia oggi l’arrivo di un importante cambiamento che permette agli utenti di riscattare il codice, acquistare l’abbonamento e installare l’applicazione direttamente all’interno del Play Store in pochi e semplici passi. L’idea di Google è quella di ridurre gli step necessari per concludere l’iscrizione dell’abbonamento incrementando la user experience generale.

A questo nuovo sistema si aggiunge anche l’arrivo di codici personalizzati che possono essere riscattati da più utenti ed utilizzati per campagne di marketing per incentivare le sottoscrizioni ad un abbonamento. Ad esempio, gli sviluppatori potranno lanciare una serie di codici promozionali all’interno di pubblicità per raggiungere nuovi clienti.

Google svela novità anche per quanto riguarda il sistema di comunicazione del valore intrinseco alla sottoscrizione di un abbonamento. Mantenere gli abbonati all’interno di un servizio è vitale per il business di una compagnia, pertanto Google permetterà agli sviluppatori di aggiungere i vantaggi offerti dal servizio a cui si è sottoscritti inserendoli all’interno della pagina riepilogativa mostrata in fase di disattivazione dell’abbonamento.

Nel caso in cui un utente decida di rinunciare ad un abbonamento, adesso potrà tornare a sottoscriverlo nuovamente accedendo direttamente all’interno della sezione abbonamenti presenti su Google Play Store. A questa si aggiunge anche la possibilità di ridurre i costi di un abbonamento senza obbligare gli utenti a dover intervenire manualmente per uscire e accedere nuovamente ad esso. Gli utenti verranno informati del cambio di prezzo tramite una semplice notifica e potranno modificare il proprio stato di abbonamento direttamente dall’apposita sezione di Google Play Store.

Queste novità svelate da Google entreranno in funzione a partire dal prossimo 1 novembre 2020, passando da facoltative ad obbligatorie.