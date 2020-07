Gli utenti italiani che vogliono vedere i contenuti presenti su Play Store greco o irlandese, o di qualsiasi altro stato europeo, devono necessariamente utilizzare dei piccoli stratagemmi come ad esempio una rete VPN. Questo perché, come si sa, Google Play Store risponde a delle specifiche regole di localizzazione che limitano la possibilità di scorrere le app e gli altri contenuti del Play Store non appartenente alla propria nazione.

Addio alla geo-localizzazione sul Play Store

Però, in queste ore e per la prima volta in assoluto, Google rimuove i limiti di geo-localizzazione del Play Store permettendo così di visualizzare liberamente il contenuto del Play Store degli altri paesi europei (EEA). Nonostante si tratti finalmente di un’apertura molto apprezzata, non sarà possibile scaricare applicazioni, giochi o altri contenuti che non sono ugualmente disponibili nel proprio Paese.

Questo significa che, anche se da oggi è possibile visualizzare la pagina del Play Store tedesco, non sarà possibile scaricare un gioco, un’applicazione o quant’altro, se non è disponibile anche qui in Italia.

Accedere ai contenuti in un altro Paese

Per visualizzare il contenuto del Play Store di un altro paese europeo è necessario seguire questi semplici passi:

visitare la pagina play.google.com/store tramite il proprio browser web su mobile;

tappare l’icona del menu ad hamburger nell’angolo in altro a sinistra e fare il log out dal proprio account;

scrollare in basso alla pagina del Play Store e tappare sulla voce “Location“;

selezionare il Paese di interesse dal menu.

Lista dei paesi europei supportati

Ad oggi è possibile visualizzare il contenuto del Play Store per i seguenti paesi europei: