Nelle ultime settimane diversi utenti Android stanno segnalando uno strano fenomeno sul Google Play Store che riguarda degli “aggiornamenti fantasma“.

Si tratta di una serie di update mostrati nella relativa pagina del Google Play Store ma privi del normale “peso” e di altre informazioni, come le novità introdotte nel changelog o il numero della nuova versione.

Come si verificano gli aggiornamenti fantasma del Google Play Store

Soprannominati per tale motivo “aggiornamenti fantasma”, questi update non sembrano apportare effettive modifiche una volta installati, almeno stando a quanto riportato dagli utenti.

Questi misteriosi aggiornamenti pare che in gran parte riguardino applicazioni di Google anche se non mancano eccezioni con app di terze parti.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali sulla motivazione per cui alcuni utenti Android visualizzino questi “aggiornamenti fantasma” o cosa possa causarli e il team del colosso di Mountain View non ha ancora fornito indicazioni al riguardo.

Qualcuno sostiene che si tratti di un bug che si verifica quando l’utente chiude il Google Play Store dalla schermata delle applicazioni recenti e, al momento della sua riapertura, visualizza le nuove app in attesa di un aggiornamento vuoto.

Per saperne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Google.