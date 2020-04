Si stanno diffondendo in Rete le segnalazioni di utenti Android relative ad uno strano bug che sembrerebbe affliggere il Google Play Store.

Stando a quanto si apprende da un post su Reddit, infatti, lo store di applicazioni di Google non mostra le icone e le immagini delle app in vetrina ed il problema pare che continui a presentarsi anche dopo che gli utenti hanno provveduto a cancellare la cache del Google Play Store, eliminare i suoi dati e riavviare il device.

Lo strano bug del Google Play Store

Ecco un esempio del bug di cui stiamo parlando e che permette di notare i contenuti mancanti:

Stando a quanto è possibile supporre in base alle segnalazioni, il bug in questione pare essere riscontrato prevalentemente da utenti sudafricani, anche se non è esteso a tutti, il che suggerisce che potrebbe essere relativo soltanto a quella determinata area. Purtroppo al momento non vi sono informazioni ufficiali da parte di Google che permettano di appurarlo.

La speranza, ad ogni modo, è che la causa del problema venga rapidamente individuata e rimossa attraverso un apposito aggiornamento software. Magari nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Per caso voi avete riscontrato questo bug sui vostri device?