A inizio Giugno Google ha aggiunto un sacco di nuove funzionalità per Android 10 e i dispositivi della famiglia Pixel, tra cui alcuni miglioramenti all’app Emergenze Personali estendendo la funzionalità di rilevamento automatico degli incidenti automobilistici dalla serie Pixel 4/4XL alla serie Pixel 3 e aggiungendo due nuove funzionalità.

La prima è il “Controllo di sicurezza” per mantenere aggiornati i contatti di emergenza su dove ci si trova, mentre l’altra riguarda gli “Avvisi di calamità” per rimanere informarti su eventuali catastrofi naturali nelle vicinanze.

Il team di XDA ha analizzato l’APK della versione beta 20.26.12 di Google Play Services e ha trovato nelle stringhe degli indizi che suggeriscono che Google sta testando gli avvisi di terremoto.

Google prepara gli avvisi di terremoto in California

Ance se gli avvisi di calamità non riguardano alcun tipo specifico di calamità naturale, Google si sta preparando ad aggiungere un allarme specifico per i terremoti e in particolare in California. Questi avvisi sono forniti da ShakeAlert, un servizio che procura avvisi tempestivi sui terremoti specifici per la costa occidentale degli Stati Uniti.

La funzione di avviso di terremoto dovrebbe condividere dettagli come la distanza dell’utente dall’epicentro, suggerimenti su come proteggersi e le azioni da eseguire nel caso sia necessario evacuare i locali.

Emergenze personali è un’app sviluppata da Google per gli smartphone della gamma Pixel che offre la possibilità di comunicare con i soccorritori e i propri contatti di emergenza in caso di necessità. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app tramite il Play store di Google.