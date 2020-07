Non sembra conoscere fine la “crociata” di Google contro AnTuTu, la più famosa delle applicazioni di benchmark che qualche mese fa è stato rimosso dal Play Store. A quanto pare a Google non basta e ora inizia a mostrare messaggi specifici sia sul sito web sia provando a installare il file apk manualmente.

Responsabile degli avvisi è Play Protect, il servizio di Google che promette di tenere al sicuro gli smartphone Android. Sul sito web, nella sezione dedicata al download, Google Play Protect ricorda che il sito potrebbe contenere app pericolose che possono raccogliere dati personali e tracciare l’utente.

Lo stesso accade installando il file apk, a quanto pare sulle versioni successive alla 8.3.5. Viene infatti visualizzato un popup che ricorda come l’app sia in grado di tracciare l’utente, impedendo di default l’installazione, che può comunque essere effettuata premendo il tasto non predefinito.

Ricordiamo che Google ha preso di mira AnTuTu dopo aver scoperto che fa parte del gruppo Ceetah Mobile, le cui applicazioni sono state bandite per l’enorme quantità di malware installato. Dopo aver inizialmente negato un coinvolgimento il CEO Zhao Chen ha ammesso che tra gli azionisti di AnTuTu c’è anche Ceetah Mobile.

Si spiegherebbe così l’accanimento di Google contro l’app, nel tentativo di far desistere gli utenti dall’installazione sui propri smartphone, evitando così possibili problemi futuri. Va comunque detto che su App Store di Apple l’applicazione continua a essere disponibile e scaricabile senza problema alcuno.