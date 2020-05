Gli smartphone della gamma Google Pixel raramente sono in grado di competere con i vari smartphone top di gamma della concorrenza con la pura potenza ma l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale aumentano in maniera impressionante le loro potenzialità, tanto da mettere in difficoltà persino un campione di potenza come iPhone.

Una conferma ci arriva da un test realizzato da James Chan e che vuole mettere alla prova la capacità delle soluzioni di Google ed Apple per quanto riguarda la velocità di trascrizione con la sintesi vocale.

I don’t think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB

— James Cham ✍🏻 (@jamescham) May 27, 2020