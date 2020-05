Google Pixel 4a continua ad essere al centro di anticipazioni e indiscrezioni varie e dopo la video preview della sua fotocamera di ieri arriva un altro contributo dedicato a chi è impaziente di scoprire il nuovo gioiellino di fascia media del colosso di Mountain View.

Nelle scorse ore, infatti, Rick Osterloh ha pubblicato su Twitter uno screenshot dell’app Fitbit relativo ad un traguardo personale raggiunto (7.900 miglia percorse) e pare che lo smartphone sul quale è stata catturata tale immagine sia proprio il tanto atteso nuovo modello di Google.

Il primo screenshot di Google Pixel 4a

Guardando l’immagine con un po’ di attenzione, è possibile notare come le icone della barra di stato in alto a sinistra siano spostate verso il centro e ciò significa che lo smartphone in questione presenta un foro in quella posizione per fare spazio alla fotocamera centrale.

Inoltre anche i caratteri e le icone utilizzati nella barra di stato sembrano essere quelli di uno smartphone della gamma Pixel mentre per quanto riguarda la risoluzione dell’immagine, pari a 2.048 × 945 pixel, dovrebbe essere un ridimensionamento di uno screenshot originale a 2.340 x 1.080 pixel (ossia quella che dovrebbe essere la risoluzione del nuovo device di Google).

Questa immagine arriva davvero da un Google Pixel 4a?