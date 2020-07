Dal database di Geekbench 5 arrivano nuovi spunti per chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4a, smartphone che potrà contare su un processore Qualcomm Snapdragon 730.

Stando a quanto si apprende, il modello testato su Geekbench 5 ha a propria disposizione 6 GB di RAM e Android 10 ed è stato capace di fare registrare 551 punti in single core e 1.655 punti in multi core, ossia un risultato decisamente migliore di quello di Google Pixel 3a (344 punti in single core e 1.287 punti in multi core).

Google Pixel 4a non dovrebbe tradire le attese

Si tratta di un risultato interessante e che non dovrebbe discostarsi molto da quello di OnePlus Nord (che può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 765G) e se a ciò aggiungiamo l’ottimizzazione che il team di Google di certo non farà mancare, in molti potrebbero trovare in Google Pixel 4a lo smartphone di fascia media ideale.

Ricordiamo, infatti, che stando a quanto emerso sino a questo momento, per il suo nuovo smartphone Google potrebbe optare per un prezzo di 349 dollari (o euro).

Non ci resta altro da fare che continuare ad attendere il suo lancio.