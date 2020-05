Finora ci ha fornito diverse informazioni in merito a Google Pixel 4a. E continua a farlo lo youtuber cubano Julio Lusson, il quale durante un video live per celebrare i 10.000 iscritti al canale ha risposto ad alcune domande degli utenti sul prototipo in suo possesso.

Google Pixel 4a misurerà 144,2 x 69,4 x 8,4 mm (il predecessore, Google Pixel 3a, misura 151,3 x 70,1 x 8,2 mm) e peserà davvero poco, tra i 135 ed i 140 grammi; secondo Lusson la leggerezza potrebbe rivelarsi controproducente poiché insieme alla costruzione in plastica non restituisce la sensazione di un oggetto solido e ben fatto, a differenza ad esempio di un Redmi Note 7 che pure non è un prodotto premium.

Il medio gamma di Google perderà Active Edge, la possibilità mai abbandonata dai Google Pixel 2 di stringere i fianchi del telefono per richiamare Google Assistant, la luminosità del display OLED a 60 Hz all’aperto e sotto la luce del sole è buona ma non da riferimento, il feedback aptico è “maschio”, vigoroso, le prestazioni soddisfano parecchio allo stesso modo del volume degli altoparlanti stereo.

Il predecessore non ha deluso sull’aspetto prestazionale, ma Google Pixel 4a grazie allo Snapdragon 730 e soprattutto alla memoria interna di tipo UFS dovrebbe far meglio. Interessante il fermo immagine sulla fotocamera frontale che rivela la presenza di un piccolo anello metallico: potrebbe trattarsi di una scelta stilistica definitiva oppure di una particolarità limitata al prototipo.

Nel video quaggiù Julio Lusson parla di Google Pixel 4a dal minuto 40.