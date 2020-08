Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di Google Pixel 4a, in programma per lunedì 3 agosto ma già si pensa al suo successore, Google Pixel 5a, device che potrà contare su Android 11 e che sarà lanciato nel maggio del prossimo anno.

Riferimenti a tale smartphone sono stati scovati nell’Android Open Source Project e tra le sue feature, oltre alla nuova versione del sistema operativo di Google, vi dovrebbe essere anche un processore realizzato da Qualcomm.

Nel corso di quest’anno il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare anche una variante 5G di Google Pixel 4a e, stando a quanto rivelato da Mishaal Rahman, potrà contare sulle API di livello 30, il che significa che sarà basato su Android 11: per il suo esordio sul mercato, pertanto, ci sarà da attendere almeno fino all’autunno.

Sempre il codice AOSP ci conferma che Google Pixel 4a arriverà sul mercato con Android 10 e per la successiva versione dell’OS ci sarà da attendere il rilascio di un aggiornamento, probabilmente nel prossimo autunno.

Google Pixel 2 e Pixel 2 XL riceveranno Android 11

Restando in casa di Google, così com’è avvenuto lo scorso anno per Google Pixel e Pixel XL, che hanno potuto usufruire di un upgrade del sistema operativo ulteriore rispetto ai due promessi, la stessa cosa si ripeterà quest’anno per Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, per i quali l’aggiornamento ad Android 11 non sembra essere in dubbio.

Tale update, il terzo, sarà con grande probabilità l’ultimo per questi smartphone, così come confermato da uno sviluppatore del colosso di Mountain View, secondo il quale presto non saranno più supportati.