Alla luce dell’impermeabilità certificata IP68 di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, che si ottiene impiegando degli adesivi molto tenaci per unire le superfici al telaio, in un primo momento si fatica a ritenere credibili le storie di alcuni clienti che, su Reddit e sul forum di supporto di Google, hanno denunciato la separazione dei componenti.

Poi le immagini e persino le GIF spazzano ogni dubbio: alcune unità di Google Pixel 4 XL sembrano accusare dei seri problemi alla colla che dovrebbe serrare gli accoppiamenti, in teoria anche a tenuta stagna. Pare che il problema abbia origine da uno degli angoli per coinvolgere poi progressivamente l’intero perimetro.

Si potrebbe imputare il problema alla scarsa qualità dell’adesivo, ma secondo un riparatore autorizzato da Google intervenuto su Reddit la responsabilità sarebbe figlia della fragilità di alcuni connettori della batteria di Google Pixel 4 XL, che rompendosi anche con un uso normale portano al rigonfiamento della batteria quindi alla separazione dal telaio del vetro posteriore.

“È un grosso difetto dei Google Pixel 4 XL e non capisco perché Google non sia ancora intervenuta”, ha concluso il riparatore. Non ci sono ancora certezze sul fatto che la batteria, ed in special modo i connettori, siano all’origine della vicenda, ma è una delle possibili spiegazioni. Google in alcuni casi ha sostituito le unità difettose, ma il problema sembra strutturale dal momento che un utente è arrivato a cambiare quattro Google Pixel 4 XL nel giro di qualche mese.

Attendiamo evoluzioni. Fateci sapere nei commenti se avete avuto un problema simile.