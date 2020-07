Un piccolo adorabile smartphone by Big G, è questo il titolo che lo scorso maggio avevamo dato alla recensione di Google Pixel 3a, lo smartphone Android di fascia media che ha fatto innamorare milioni di utenti in tutto il mondo. In queste ore arriva conferma che la serie è andata fuori produzione, il che significa che non verrà più venduto direttamente da Google ma rimarrà invece disponibile solo per i rivenditori di terze parti che li hanno ancora in magazzino.

Ultimi rintocchi per Google Pixel 3a

Il sito ufficiale di Google Store indica Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL come “Unavailable” – non disponibile -, indicando che effettivamente i canali principali di Google non permetteranno più di acquistarlo. Del resto, come confermato direttamente dalla compagnia ai colleghi di AndroidPolice, “Google Store ha completato le vendite di Pixel 3a. Per le persone che sono ancora interessate all’acquisto di Pixel 3a, il prodotto è disponibile da alcuni partner fino ad esaurimento scorte“.

Per quanto riguarda Google Store italiano, Google Pixel 3a viene ancora indicato come disponibile, mentre il modello Google Pixel 3a XL è già da adesso indicato come “esaurito“. È molto probabile che anche il piccolo Pixel 3a subirà la stessa sorte nelle prossime ore.

Questo ci porta direttamente verso Google Pixel 4a, la nuova e tanta attesa gamma di terminali di fascia media pensati per completare l’offerta per il 2020. Il suo lancio è dato ormai come imminente, soprattutto dopo le certificazioni IMDA e BIS che arrivano dopo la certificazione FCC e il passaggio su due siti di rivenditori francesi.

Potrebbe interessarti anche: recensione Google Pixel 3a