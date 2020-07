Che stia finalmente per giungere l’ora di Google Pixel 4a? Secondo alcune indiscrezioni la commercializzazione sarebbe stata posticipata al prossimo autunno, ma il lancio potrebbe avvenire a breve.

Nessuna anticipazione o indiscrezione, ma un dato che deriva dalla mancanza di scorte relative a Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL. Nello store americano, ad esempio, il più piccolo dei due medio gamma è out of stock mentre nello store italiano a essere finita è la versione XL.

La stessa situazione si sta verificando in tutti gli store europei, con almeno una delle due varianti esaurita. Non sappiamo se si tratti di una conseguenza dovuta all’attuale emergenza sanitaria, che rende indubbiamente difficile il rifornimento dei magazzini, ma la situazione fa pensare a una scelta ben precisa.

È dunque possibile che Google abbia interrotto il rifornimento dei propri store internazionali in vista del lancio di Google Pixel 4a, che quest’anno non sarà accompagnato da una versione XL. Nelle scorse settimane si era parlato di luglio come data di presentazione del nuovo medio gamma e i tempi sembrano collimare.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire se si è trattato solo di un falso allarme o se, finalmente, Google Pixel 4a è riuscito a trovare la strada per i mercati internazionali.