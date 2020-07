Uno dei vantaggi più importanti dati dall’avere a disposizione uno smartphone con supporto a Google Pay, è la possibilità di pagare in tutta sicurezza con il proprio device senza dover avere a portata di mano la propria carta di credito. Il merito è ovviamente della tecnologia di pagamenti contactless realizzata da Google, così come dei tanti istituti bancari che giorno dopo giorno aprono le proprie porte all’azienda di Mountain View. In queste ore 25 nuovi istituti bancari entrano a far parte di quelli che supportano il sistema di pagamento di Google, di cui vi diamo piena conoscenza dividendoli per paese.

25 nuove banche su Google Play

Australia

Queensland Country Bank

Danimarca

Moorwand Limited

Lunar

Finlandia

Moorwand Limited

Germania

Augsburger Aktienbank

Curve

Netbank

Penta

Italia

Flowe S.p.A. Societa’ Benefit

Giappone

Revolut Technologies Japan Inc

Norvegia

Moorwand Limited

Lunar

Sparebanken Sogn og Fjordane

Polonia

Idea Bank

SGB (FDP)

Russia

Commercial Bank “Garant-Invest Bank” Closed Joint Stock Company

Commercial Bank “Sinko-Bank” Ltd

Industrial Agricultural Bank Ltd.

Joint Stock Commercial Bank “IRS” (Closed Joint Stock Company)

Joint Stock Company “First Investment Bank” (JSC Finbank)

JSC Kuban Trade Bank

Slovacchia

Československá obchodná banka

Spagna

Aplazame SL

Svezia

Marginalen Bank

Moorwand Limited

Lunar

Volvofinans Bank AB

Svizzera

Yapeal

Inghilterra

Moorwand Limited

Weatherbys bank

Whim

I clienti di queste banche potranno già da adesso scaricare l’applicazione Google Pay (disponibile in calce alla news) e aggiungere la propria carta per iniziare a sfruttare i pagamenti contactless.