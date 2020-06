Oltre a rilasciare Android 11 beta, la scorsa settimana il team di Google ha annunciato alcune novità relative agli sviluppatori di applicazioni e una di queste riguarda gli acquisti in-app e la fatturazione: sul Google Play Store, infatti, è stato dato il via al test di un “pulsante di prova gratuita e installazione” che scarica un’app e avvia una prova.

Google Play Store testa un nuovo sistema di installazione e prova

Alcune app nello store di Google dispongono ora di un nuovo pulsante verde “prova gratuita e installazione” mentre sulla sinistra c’è un normale pulsante “Installa” e sotto c’è una nuova scheda che mette in evidenza l’acquisto in-app offerto (nel caso di Truecaller si tratta di un abbonamento premium annuale).

L’idea alla base di questo test è quella di ridurre lo sforzo richiesto agli utenti per andare avanti e consentire loro di iniziare a usare un’app con il suo set completo di funzionalità già dalla sua installazione, così da poter godere di un’esperienza più fluida.

Al momento questo nuovo pulsante per la prova gratuita e installazione nel Google Play Store è disponibile solo per un “numero limitato di sviluppatori” ma probabilmente in futuro sarà implementato per tutti gli utenti. Staremo a vedere.